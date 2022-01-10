На місце події викликали правоохоронців. Вони встановили, що по машині автошколи стріляли з пневматичної зброї.
До теми На Буковині чоловік з автомобіля обстріляв зупинку, на якій були люди
Хлопці стріляли по авто
Свідки повідомили, що стрілками були двоє хлопців. На вигляд їм по 15 або 16 років.
У Кривому Розі підлітки обстріляли автомобіль / Фото "Свои"
Після обстрілу авто, вони втекли у напрямку 173 кварталу. За непідтвердженою інформацією, у поліції вже знайшли винуватців події у Кривому Розі та встановили їхні особи.
Неповнолітні втекли з місця події / Фото "Свои"
Відомо також, що кулі з пневмату потрапили у скло біля заднього пасажирського сидіння. Про постраждалих в інциденті не повідомляли.
Затримання стрільця у Вишневому
Промовистий випадок з використанням вогнепальної зброї стався біля Києва. Невідомий вирішив постріляти в бік людей та зачинився у квартирі.
Силовики взяли помешкання штурмом. Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок стрілянини та чим керувався житель Вишневого.