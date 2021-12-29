Проте на волі хуліган побув недовго. Його незабаром затримали правоохоронці.
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На зупинці під час стрілянини були люди
До поліції 24 грудня звернувся 43-річний чоловік. Він розповів, що став свідком того, як водій одного з автомобілів стріляв через відчинене вікно. Очевидець каже, що це зловмисник робив з предмета, який зовні нагадував пістолет.
У цей час на громадський транспорт на зупинці чекали люди. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясували деталі про машину та з допомогою цієї інформації знайшли ймовірного зловмисника.
Чоловіку інкримінують хуліганство
За клопотанням слідчих суд взяв під варту буковинця з альтернативою застави у розмірі 148 тисяч гривень. Йому інкримінують хуліганство з застосуванням зброї. Якщо суд визнає чоловіка винним, то через цю небезпечну витівку він може опинитись до 7 років за ґратами. Зброю, з якої стріляв буковинець, направили на експертизу.
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Коротко про останні випадки стрілянини в Україні:
- 14 грудня під Києвом силовики штурмували квартиру з озброєним чоловіком, який стріляв по людях. Зловмисник зачинився в одній з квартир багатоповерхівки.
- У Краматорську чоловік погрожував відкрити вогонь у магазині. На такий крок хулігана підштовхнуло те, що йому не продали алкоголь.
- На початку грудня іноземці у Кривому Розі влаштували розбірки з різаниною та пострілами.