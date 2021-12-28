Зловмисника виявили у Києві 24 грудня в одному з помешкань. Під час обшуку силовики знайшли зброю та інші докази, що підтверджують його причетність до замаху на вбивство.

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Стрільця з Росії затримали

Усі речі вилучили та скерували на експертизу. Самого росіянина доставили у Новомосковськ, де повідомили про підозру.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відомо також, що 29-річний нападник раніше уже мав судимості. Його притягували до відповідальності за розбій та грабежі.

Затримали стрільця з Росії
Росіянин раніше був судимий / Фото прокуратури Дніпропетровської області

Стрілянина в кафе на Дніпропетровщині

За інформацією місцевої поліції, громадянин Росії спробував вбити 2 відвідувачів кафе "Комфорт" у Новомосковську 21 грудня. Він зайшов у заклад та вистрелив 11 разів.

Під час стрілянини постраждав 33-річний чоловік. Його з кульовими пораненнями відправили до лікарні, де він перебуває й зараз у важкому стані.

Стрілянина на Дніпропетровщині
У кафе Новомосковська відбулася стрілянина / Фото з телеграму "Дніпро оперативний"

Місцеві медіа заявили, що потерпілим виявився житель Дніпропетровської області. За непідтвердженою інформацією, він дотичний до кримінального світу й також мав кілька судимостей.

Інші випадки зі стріляниною: останні новини

  • У ресторані на Київщині ввечері 26 грудня відбувся конфлікт між відвідувачами, який переріс у бійку зі стріляниною.
  • Зі слідчого ізолятора в Одесі намагався втекти ув'язнений. Охоронець підстрелив втікача, щоб зупинити.
  • Поблизу Львова також трапився моторошний інцидент – чоловік застрелив собаку, а потім нібито почав цілитися в його господарку. Причини таких жорстоких дій наразі невідомі.

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