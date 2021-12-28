Зловмисника виявили у Києві 24 грудня в одному з помешкань. Під час обшуку силовики знайшли зброю та інші докази, що підтверджують його причетність до замаху на вбивство.
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Стрільця з Росії затримали
Усі речі вилучили та скерували на експертизу. Самого росіянина доставили у Новомосковськ, де повідомили про підозру.
Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Відомо також, що 29-річний нападник раніше уже мав судимості. Його притягували до відповідальності за розбій та грабежі.
Росіянин раніше був судимий / Фото прокуратури Дніпропетровської області
Стрілянина в кафе на Дніпропетровщині
За інформацією місцевої поліції, громадянин Росії спробував вбити 2 відвідувачів кафе "Комфорт" у Новомосковську 21 грудня. Він зайшов у заклад та вистрелив 11 разів.
Під час стрілянини постраждав 33-річний чоловік. Його з кульовими пораненнями відправили до лікарні, де він перебуває й зараз у важкому стані.
У кафе Новомосковська відбулася стрілянина / Фото з телеграму "Дніпро оперативний"
Місцеві медіа заявили, що потерпілим виявився житель Дніпропетровської області. За непідтвердженою інформацією, він дотичний до кримінального світу й також мав кілька судимостей.
Інші випадки зі стріляниною: останні новини
- У ресторані на Київщині ввечері 26 грудня відбувся конфлікт між відвідувачами, який переріс у бійку зі стріляниною.
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- Поблизу Львова також трапився моторошний інцидент – чоловік застрелив собаку, а потім нібито почав цілитися в його господарку. Причини таких жорстоких дій наразі невідомі.