Потерпілому знадобилася допомога медиків. Цей інцидент трапився ввечері 25 грудня на вулиці Муромська. Про нього згодом розповіли журналістам анонімні джерела.

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Зловмисники були в масках

Наразі невідомо, чи знав потерпілий своїх кривдників. Вони прийшли до подвір'я його будинку в масках і влаштували стрілянину. Слід зазначити, що зловмисники цілилися лише в ноги. На фото з карети швидкої помітно, що на штанах чоловіка багато дрібних дірок. Тому невідомо, з якої зброї стріляли.

За даними ЗМІ, в цей момент у вікно виглянув батько потерпілого. Він забрав сина в дім і почав викликати швидку. У цей момент 2 нападників розбили вікно в автомобілі та закинули туди невідомий предмет.

Потім пролунав вибух і авто почало горіти. Проте його швидко погасили, а зловмисників вдалося затримати. Їх відвезли до відділку поліції, щоб допитати й встановити мотиви нападу.



Потерпілий у кареті швидкої допомоги / Фото reporter.ua

Як за таке можуть покарати

Наразі невідомо, чи відкривали правоохоронці кримінальне провадження. Проте слід зазначити, що дії зловмисників можуть кваліфікувати як замах чи скоєне порушення 2 статей Кримінального кодексу. А саме, стаття про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, яка передбачає до 3 років ув'язнення. Також можуть розслідувати справу як знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу – від 3 до 10 років в'язниці.

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