Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Этот инцидент произошел вечером 25 декабря на улице Муромской. О нем впоследствии рассказали журналистам анонимные источники.
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Злоумышленники были в масках
Пока неизвестно, знал ли потерпевший своих обидчиков. Они пришли во двор его дома в масках и устроили стрельбу. Следует отметить, что злоумышленники целились только в ноги. На фото из кареты скорой заметно, что на брюках мужчины много мелких дыр. Потому неизвестно, из какого оружия стреляли.
По данным СМИ, в этот момент в окно выглянул отец потерпевшего. Он забрал сына в дом и стал вызывать скорую. В этот момент 2 нападавших разбили окно в автомобиле и забросили туда неизвестный предмет.
Затем раздался взрыв и автомобиль начал гореть. Однако его быстро погасили, а злоумышленников удалось задержать. Их отвезли в участок полиции, чтобы допросить и установить мотивы нападения.
Потерпевший в карете скорой помощи / Фото reporter.ua
Как за такое могут наказать
Пока неизвестно, открывали ли правоохранители уголовное производство. Однако следует отметить, что действия злоумышленников могут квалифицировать как покушение или совершенное нарушение 2 статей Уголовного кодекса. А именно, статья о преднамеренном телесном повреждении средней тяжести, которая предусматривает до 3 лет заключения. Также могут расследовать дело как уничтожение или повреждение имущества путем поджога – от 3 до 10 лет тюрьмы.
Другие события со стрельбой недавно
- 15 декабря произошла стрельба на Центральном рынке в Харькове. Там мужчина решил во время "разборок" прибегнуть к радикальным методам. Когда он выстрелил в оппонента, вмешались очевидцы и злоумышленника задержали.
- В городе Вишневое Киевской области 14 декабря неизвестный мужчина начал стрелять в сторону людей. Затем он закрылся в одной из квартир многоэтажки, однако решение было неверным. Ведь впоследствии жилье взяли штурмом спецназовцы.
- В Запорожье 29 ноября покупатель продуктового магазина стал стрелять в продавца. Это произошло потому, что клиент не хотел надеть защитную маску, как этого требуют правила карантина.