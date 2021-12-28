Злоумышленника обнаружили в Киеве 24 декабря в одном из помещений. Во время обыска силовики нашли оружие и другие улики, подтверждающие его причастность к покушению на убийство.
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Стрелка из России задержали
Все вещи изъяли и направили на экспертизу. Самого россиянина доставили в Новомосковск, где сообщили о подозрении.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Известно также, что 29-летний нападавший ранее уже имел судимости. Его привлекали к ответственности за разбой и грабежи.
Россиянин ранее был судим / Фото прокуратуры Днепропетровской области
Стрельба в кафе на Днепропетровщине
По информации местной полиции, гражданин России попытался убить 2 посетителей кафе "Комфорт" в Новомосковске 21 декабря. Он зашел в заведение и выстрелил 11 раз.
Во время стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Его с пулевыми ранениями отправили в больницу, где он находится и сейчас в тяжелом состоянии.
В кафе Новомосковска произошла стрельба / Фото с телеграмму "Днепр оперативный"
Местные медиа заявили, что пострадавшим оказался житель Днепропетровской области. По неподтвержденной информации, он причастен к криминальному миру и также имел несколько судимостей.
Другие случаи со стрельбой: последние новости
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