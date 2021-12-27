Об этом инциденте сообщили 26 декабря. Сейчас уже начали служебное расследование, однако, вероятно, действия правоохранителя были законными.

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Делали предупредительный выстрел

Сбежать из СИЗО пытался 34-летний уроженец Харьковщины. Он находится под стражей из-за производства или сбыта наркотических веществ в крупных размерах.

По данным полиции, примерно в 7 часов утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Когда служащий заметил беглеца, он предупредил, что будет стрелять.

Однако нарушитель не реагировал на угрозу и предупредительный выстрел вверх. Поэтому мужчина впоследствии получил огнестрельное ранение в ногу. Ему вызвали скорую и направили в больницу.

Что грозит за такие действия

По предварительному обвинению мужчине грозило от 9 до 12 лет заключения. Однако теперь он также будет фигурировать в производстве по статье о попытке побега из-под стражи. Оно предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Другое происшествие в СИЗО

Утром 27 декабря случилась жуткая трагедия в Полтавском следственном изоляторе. Там погиб мужчина, который был подозреваемым по делу о мошенничестве.

Его обнаружили мертвым в собственной камере – с ножом в теле. В следственном изоляторе уже начали проверку, чтобы выяснить детали и обстоятельства смерти.

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