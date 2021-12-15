За словами свідків, один із чоловіків вирішив задіяти під час розбірок радикальні методи і вистрілив в опонента. Чоловік живий, але знерухомлений.

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Переполох серед дня

На оприлюднених кадрах видно, що небайдужі громадяни одразу ж затримали нападника і скрутили його.

Люди злякалися, що потерпілий чоловік – убитий. Нсправді ж він вижив, однак отримав серйозне поранення.

Стрілянина відбулася у розпал базарного дня, коли навколо ходило безліч людей.



Інцидент трапився у розпал базарного дня / Фото телеграм-каналу "Труха Харків"



На місце стрілянини одразу приїхала швидка допомога / Фото телеграм-каналу "Труха Харків"

У Харкові чоловік поранив людину під час конфлікту: відео – Увага! 18+ Присутня нецензурна лексика

У Харкові на Центральному ринку поранили чоловіка: відео – Увага! Контент 18+, не для вразливих

Текст публікації "Родом із Харкова":

Стрілянина на Центральному ринку. Два маргінали з'ясовували стосунки, поки один не дістав пістолет. Один із тих, хто кіпішував, вистрілив у кривдника. Чоловік живий, але знерухомлений. Це розбірки харківські.