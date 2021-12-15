По словам свидетелей, один из мужчин решил задействовать во время разборок радикальные методы и выстрелил в оппонента. Мужчина жив, но обездвижен.
Важно Стрельба с балкона по людям: полицейские рассказали подробности инцидента на Киевщине
Переполох среди дня
- На обнародованных кадрах видно, что неравнодушные граждане сразу же задержали нападавшего и скрутили его.
- Люди испугались, что пострадавший мужчина – убит. На самом деле же он выжил, однако получил серьезное ранение.
- Стрельба произошла в разгар базарного дня, когда вокруг ходило множество людей.
Инцидент произошел в разгар базарного дня / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"
На место стрельбы сразу приехала скорая помощь / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"
В Харькове мужчина ранил человека во время конфликта: видео – Внимание! 18+ Присутствует нецензурная лексика
В Харькове на Центральном рынке ранили мужчину: видео – Внимание! Контент 18+, не для ранимых
Текст публикации "Родом из Харькова":
Стрельба на Центральном рынке. Два маргинала выясняли отношения, пока один не достал пистолет. Один из тех, кто кипишевал, выстрелил в обидчика. Мужчина жив, но обездвижен. Это харьковские разборки .