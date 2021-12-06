Це трапилося практично в центрі міста. Внаслідок інциденту один з учасників конфлікту загинув. Ще одну людини госпіталізували з ножовим пораненням у спині.

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Затримали одну людину

Наразі вже затримали за підозрою у вбивстві 28-річного чоловіка. Правоохоронці вважають, що він у процесі сутички зазнав ножового поранення та почав стріляти.

Як наслідок, його 35-річний опонент помер від вогнепального поранення в груди. А зловмисника направили до лікарні, де він перебуває під цілодобовим конвоєм поліції.

Уже перебуває під слідством

"Свои.Кривой Рог" повідомляє, що вбитий чоловік був громадянином Азербайджану. Він напередодні приїхав із товаришем до Кривого Рогу, найімовірніше з Києва.

Поранений також є азербайджанцем. Слід зазначити, що він уже фігурує в іншому кримінальному провадженні. За даними ЗМІ, його у 2019 році відправляли в СІЗО на час досудового розслідування. Проте у квітні 2021 року йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.



Автомобіль одного з учасників конфлікту / Фото "Свои.Кривой Рог"

У чому його підозрюють

Тоді мовилося про гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі Кривого Рогу. Слідчі встановили, що в січні 2019 року він із трьома спільниками "обчистив" магазин ювелірних виробів.

Чоловіки були озброєні та в масках. Проте угрупування вдалося спіймати в Харкові. Під час затримання в підозрюваних при собі було півтора кілограма золота.

Згодом Саксаганського районного суду Дніпра взагалі вирішили виявити милосердя. Вони дозволили обвинуваченому перебувати під домашнім арештом лише вночі – з 21:00 до 06:00. Проте, як вже відомо, це рішення було помилковим.



Поліція на місці злочину / Фото "Свои.Кривой Рог"

Що загрожує пораненому

Наразі правоохоронці розслідують трагедію як умисне вбивство. Якщо чоловік поправиться від поранення, доведеться постати перед судом. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає ув'язнення на строк від 8 до 15 років.

Читайте повний текст публікації Криворізького районного управління поліції:

За вбивство іноземця поліція Кривого Рогу затримала 28-річного чоловіка. В результаті конфлікту між групами осіб один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненням доставили до лікарні.

5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району. Як з'ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистелив у потерпілого. В наслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та знаходиться під цілодобовим конвоєм.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.