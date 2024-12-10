Хто зможе реструктуризувати борги

Зокрема критерії для теплопостачальників та водоканалів вже затвердили на засіданні Уряду 10 грудня, повідомляє 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Так право на реструктуризацію боргів отримають підприємства:

чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом; якщо вони розташовані на території активних бойових дій.

Також наразі прописується алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином вдасться зменшити борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури прифронтових територіях.

Зауважте! Ця ініціатива необхідна для успішного проходження опалювального сезону.

Що наразі відбувається в Україні з опаленням

Станом на зараз майже 100% усіх об’єктів — житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків — підключені до тепла,

— повідомив Шмигаль.

Однак проблемними точками все ще залишається Кривий Ріг та Херсон. Останній зокрема регулярно страждає від російських обстрілів.

Важливо! Проте у цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.