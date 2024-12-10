Кто сможет реструктуризировать долги

В частности критерии для теплопоставщиков и водоканалов уже утвердили на заседании Правительства 10 декабря, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Так право на реструктуризацию долгов получат предприятия:

чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом; если они расположены на территории активных боевых действий.

Также сейчас прописывается алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга. Таким образом удастся уменьшить долговое давление на предприятия критической инфраструктуры прифронтовых территориях.

Обратите внимание! Эта инициатива необходима для успешного прохождения отопительного сезона.

Что сейчас происходит в Украине с отоплением

По состоянию на сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу,

- сообщил Шмыгаль.

Однако проблемными точками все еще остается Кривой Рог и Херсон. Последний в частности регулярно страдает от российских обстрелов.

Важно! Однако в этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.