Могут ли списать долги за коммуналку
В частности, в Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги, пишет 24 канал со ссылкой на слова председателя Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяны Даниленко.
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Однако, в случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд,
- сказала Татьяна Даниленко.
Законными основаниями для обжалования задолженности может быть:
- некорректное начисление за потребленные услуги;
- долг возник из-за предыдущих владельцев жилья;
- когда потребителя официально признали банкротом;
- долг перед поставщиком существует более трех лет.
Обратите внимание! Если же должник готов заплатить, но не имеет денег, чтобы погасить долг, он или она может обратиться к поставщику услуги и заключить договор реструктуризации. В его рамках сумма делится на части, которые вносятся по оговоренному графику ежемесячно.
В чем преимущество реструктуризации
Эксперт объяснила, что реструктуризация помогает людям, попавшим в сложные финансовые обстоятельства, предоставляет возможность доказать свой социальный статус для получения жилищной субсидии. Однако только при условии незначительной суммы задолженности и отсутствия долгов, срок исковой давности которых уже истек.
Также реструктуризация позволит избежать таких ситуаций:
- принудительное взыскание долга;
- арест имущества и его принудительная реализация;
- ограничение выезда за пределы Украины;
- дополнительные финансовые затраты (оплата судебного и исполнительного сбора, взысканных услуг на юридическую помощь и т.д.).
В то же время если поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности с должника за период, превышающий 3 года, то в случае подачи заявления должником в суд о применении срока исковой давности, такой долг будет взыскан только в пределах последних 3 лет. Но если исковая давность не прерывалась частичными погашениями или не был заключен договор реструктуризации.