Чи можуть списати борги за комуналку

Зокрема в Україні не має законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги, пише 24 канал з посиланням на слова голови Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяни Даниленко.

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Однак, в разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості по сплаті комунальних послуг, звернувшись за розв'язанням спірного питання до суду,

— сказала Тетяна Даниленко.

Законними підставами для оскарження заборгованості може бути:

некоректне нарахування за спожиті послуги;

борг виник через попередніх власників житла;

коли споживача офіційно визнали банкрутом;

борг перед постачальником існує понад три роки.

Зверніть увагу! Якщо ж боржник готовий заплатити, але не має грошей, аби погасити борг, він або вона може звернутися до постачальника послуги та укласти договір реструктуризації. У його рамках сума ділиться на частини, які вносяться за обумовленим графіком щомісяця.

У чому перевага реструктуризації

Експертка пояснила, що реструктуризація допомагає людям, що потрапили у складні фінансові обставини, надає можливість довести свій соціальний статус для отримання житлової субсидії. Проте тільки за умови незначної суми заборгованості та відсутності боргів, строк позовної давності яких вже минув.

Також реструктуризація дозволить уникнути таких ситуацій:

примусове стягнення боргу;

арешт майна та його примусова реалізація;

обмеження виїзду за межі України;

додаткові фінансові затрати (оплата судового та виконавчого збору, стягнених послуг на правничу допомогу тощо).

Водночас якщо надавач послуг звернеться до суду про стягнення заборгованості з боржника за період, який перевищує 3 роки, то у разі подання заяви боржником до суду про застосування строку позовної давності, такий борг буде стягнуто лише у межах останніх 3 років. Але якщо позовна давність не переривалась частковими погашеннями або не було укладено договір реструктуризації.

