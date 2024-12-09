Кому доступна пільга

Ці категорії громадян також можуть претендувати на субсидії чи пільги для оплати комунальних послуг, включаючи електроенергію, водопостачання та вивезення сміття, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій в Україні

Право на житлову субсидію для купівлі твердого палива мають родини з низькими доходами, які не можуть самостійно оплачувати витрати на опалення.

Пільги на придбання твердого палива доступні для окремих категорій громадян, зокрема:

ветеранів війни;

осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

багатодітних сімей та інших.

Як отримати субсидію

Житлову субсидію чи пільгу для купівлі дров або пічного палива можна отримати лише один раз на рік за умови особистого звернення.

Зауважте! Для призначення субсидії необхідно подати заяву та декларацію.

Для отримання пільги слід подати заяву, а в разі потреби – довідку про наявність пічного опалення в житловому приміщенні.

Додаткова підтримка для домогосподарств

Домогосподарства, які отримують субсидії або пільги на придбання твердого палива, можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу. Ця підтримка виплачується один раз протягом опалювального сезону.

Зауважте! Розмір такої допомоги визначається індивідуально, залежно від нарахованої суми субсидії або пільг. Якщо субсидію чи пільгу на тверде паливо вже призначено у 2024 році, додаткову допомогу нараховують автоматично на основі наявної інформації, без необхідності звернень.

Водночас ті, хто ще не подав заяву на пільгу чи субсидію у 2024 році, але потребує допомоги, можуть звернутися до Пенсійного фонду до кінця року. Після оформлення субсидії або пільги додаткову підтримку буде нараховано автоматично.