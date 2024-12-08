Які пільги мають учасники бойових дій
УБД, а також особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих військовослужбовців, можуть скористатися знижкою на певні комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
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Йдеться про 75% знижку на оплату рахунків за газ та придбання палива для обігріву житла, зокрема рідкого палива для будинків без центрального опалення.
Важливо! Знижка на опалення враховує площу житла: держава покриває 75% вартості опалення для 21 квадратного метра на кожного постійного мешканця будинку чи квартири, а також додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.
Особливі пільги передбачені для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни. Вони мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, що є важливим кроком підтримки тих, хто постраждав у боротьбі за незалежність України.
Як оформити пільги
Для отримання пільг потрібно зібрати та надати такі документи:
- паспорт;
- посвідчення, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
- ідентифікаційний код (РНОКПП).
Далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:
- Для внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- Для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг або на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Ці заходи спрямовані на підтримку військових та їхніх родин, забезпечуючи їм додатковий фінансовий захист.