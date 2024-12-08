Какие льготы имеют участники боевых действий

УБД, а также лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших военнослужащих, могут воспользоваться скидкой на определенные коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Речь идет о 75% скидке на оплату счетов за газ и приобретение топлива для обогрева жилья, в частности жидкого топлива для домов без центрального отопления.

Важно! Скидка на отопление учитывает площадь жильягосударство покрывает 75% стоимости отопления для 21 квадратного метра на каждого постоянного жителя дома или квартиры, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Особые льготы предусмотрены для военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие войны. Они имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, что является важным шагом поддержки тех, кто пострадал в борьбе за независимость Украины.

Как оформить льготы

Для получения льгот нужно собрать и предоставить следующие документы:

паспорт;

удостоверение, подтверждающее право на льготу (например, удостоверение УБД);

идентификационный код (РНОКПП).

Далее нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы. Для предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг или на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Эти меры направлены на поддержку военных и их семей, обеспечивая им дополнительную финансовую защиту.