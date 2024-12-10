Какие льготы имеют военные

Льготы доступны даже в случае, если военнослужащий не может лично обратиться в соответствующие органы – в таком случае это могут сделать члены его семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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К льготным услугам относятся:

  • поставка и распределение природного газа, электроэнергии, поставки горячей воды и тепловой энергии для отопления;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • услуги по управлению многоквартирными домами и вывозу мусора;
  • льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготу

Льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить:

  • лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
  • участники боевых действий – 75% скидки на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм;
  • участники войны – 50% скидки;
  • члены семей погибших – 50% скидки.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Для получения льготы нужно обратиться:

  • в орган Пенсионного фонда, подать заявление лично в любом сервисном центре ПФУ или отправить его по почте;
  • в исполнительный орган сельских, поселковых, городских советов или военных администраций соответствующих громад;
  • в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Также можно оформить льготу онлайн:

  • через мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого нужно авторизоваться с электронной подписью, перейти в раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить форму.

Документы для оформления льготы

Для оформления льготы необходимо подать:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий);
  • учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Также нужно подать заявление, в котором указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.

Обратите внимание! Правительство сообщило, что в этом году оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено. Уменьшено количество необходимых документов, поэтому в Пенсионный фонд можно подать только упрощенное заявление о постановке на учет льготника и назначения льготы одновременно.