Какие льготы имеют военные
Льготы доступны даже в случае, если военнослужащий не может лично обратиться в соответствующие органы – в таком случае это могут сделать члены его семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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К льготным услугам относятся:
- поставка и распределение природного газа, электроэнергии, поставки горячей воды и тепловой энергии для отопления;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- услуги по управлению многоквартирными домами и вывозу мусора;
- льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготу
Льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить:
- лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
- участники боевых действий – 75% скидки на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны – 50% скидки;
- члены семей погибших – 50% скидки.
Как оформить льготу на коммунальные услуги
Для получения льготы нужно обратиться:
- в орган Пенсионного фонда, подать заявление лично в любом сервисном центре ПФУ или отправить его по почте;
- в исполнительный орган сельских, поселковых, городских советов или военных администраций соответствующих громад;
- в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Также можно оформить льготу онлайн:
- через мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого нужно авторизоваться с электронной подписью, перейти в раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить форму.
Документы для оформления льготы
Для оформления льготы необходимо подать:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий);
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Также нужно подать заявление, в котором указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.
Обратите внимание! Правительство сообщило, что в этом году оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено. Уменьшено количество необходимых документов, поэтому в Пенсионный фонд можно подать только упрощенное заявление о постановке на учет льготника и назначения льготы одновременно.