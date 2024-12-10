Які пільги мають військові

Пільги доступні навіть у випадку, якщо військовослужбовець не може особисто звернутись до відповідних органів – у такому разі це можуть зробити члени його родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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До пільгових послуг належать:

постачання та розподіл природного газу, електроенергії, постачання гарячої води та теплової енергії для опалення;

централізоване водопостачання і водовідведення;

послуги з управління багатоквартирними будинками та вивезення сміття;

пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільгу

Пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати:

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Для отримання пільги потрібно звернутись:

до органу Пенсійного фонду, подати заяву особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ або надіслати її поштою;

до виконавчого органу сільських, селищних, міських рад або військових адміністрацій відповідних громад;

до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також можна оформити пільгу онлайн:

через мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно авторизуватися з електронним підписом, перейти в розділ "Всі послуги", обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та заповнити форму.

Документи для оформлення пільги

Для оформлення пільги необхідно подати:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення учасника бойових дій);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Також потрібно подати заяву, в якій вказуються реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки.

Зауважте! Уряд повідомив, що цьогоріч оформлення пільги для ветеранів війни було значно спрощено. Зменшено кількість необхідних документів, тому до Пенсійного фонду можна подати лише спрощену заяву про взяття на облік пільговика та призначення пільги одночасно.