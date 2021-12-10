Інцидент трапився орієнтовно о 2:09 10 грудня. Про це повідомили у поліції, де й відкрили кримінальну справу.

До теми У Москві чоловік влаштував стрілянину через маску: є жертви

Посеред ночі чоловік відкрив стрілянину в магазині

10 грудня о 02:09 до чергової частини Краматорського райуправління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину. На місці поліцейські з'ясували, що чоловік хотів придбати в магазині алкогольний напій, однак продавчиня відмовила покупцеві, пояснивши, що продаж спиртних напоїв в нічний час заборонений,

– розповіли у поліції.

У поліції заявили, що потім незнайомець:

дістав пістолет, погрожуючи і здійснивши постріл вгору, вимагав продати спиртне;

шокована жінка виконала вимогу чоловіка та продала зловмиснику алкоголь;

Коли на місці працювала слідчо-оперативна група, то до магазину повернувся озброєний покупець.

Поліцейські вилучили у чоловіка предмет схожий на пістолет, за попередніми даними стартовий,

– розповіли у відомстві.

У поліції за фактом справи почали досудове розслідування за погрозу вбивством. Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть, то йому загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі до 2 років.

Коротко про останні стрілянини в Україні та світі

7 грудня чоловік у Москві влаштував стрілянину в багатофункціональному центрі, бо не хотів одягати маску. Загинули троє людей. Постраждали ще 3 людей.

5 грудня посеред ночі у Кривому Розі дві групи іноземців влаштували стрілянину, яка переросла в різанину. Один чоловік помер, а ще одну людину госпіталізували.

2 грудня у продовольчій крамниці в місті Запоріжжя покупець вистрелив у працівника. Конфлікт виник через небажання першого надягти маску. Поліція встановила порушника.

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