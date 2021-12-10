Інцидент трапився орієнтовно о 2:09 10 грудня. Про це повідомили у поліції, де й відкрили кримінальну справу.
До теми У Москві чоловік влаштував стрілянину через маску: є жертви
Посеред ночі чоловік відкрив стрілянину в магазині
10 грудня о 02:09 до чергової частини Краматорського райуправління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину. На місці поліцейські з'ясували, що чоловік хотів придбати в магазині алкогольний напій, однак продавчиня відмовила покупцеві, пояснивши, що продаж спиртних напоїв в нічний час заборонений,
– розповіли у поліції.
У поліції заявили, що потім незнайомець:
- дістав пістолет, погрожуючи і здійснивши постріл вгору, вимагав продати спиртне;
- шокована жінка виконала вимогу чоловіка та продала зловмиснику алкоголь;
Коли на місці працювала слідчо-оперативна група, то до магазину повернувся озброєний покупець.
Поліцейські вилучили у чоловіка предмет схожий на пістолет, за попередніми даними стартовий,
– розповіли у відомстві.
У поліції за фактом справи почали досудове розслідування за погрозу вбивством. Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть, то йому загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі до 2 років.
Коротко про останні стрілянини в Україні та світі
- 7 грудня чоловік у Москві влаштував стрілянину в багатофункціональному центрі, бо не хотів одягати маску. Загинули троє людей. Постраждали ще 3 людей.
- 5 грудня посеред ночі у Кривому Розі дві групи іноземців влаштували стрілянину, яка переросла в різанину. Один чоловік помер, а ще одну людину госпіталізували.
- 2 грудня у продовольчій крамниці в місті Запоріжжя покупець вистрелив у працівника. Конфлікт виник через небажання першого надягти маску. Поліція встановила порушника.
Стрілянина в Росії – дивіться відео