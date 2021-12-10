Инцидент произошел ориентировочно в 2:09 10 декабря. Об этом сообщили в полиции, где и открыли уголовное дело.

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Посреди ночи мужчина открыл стрельбу в магазине

10 декабря в 02:09 в дежурную часть Краматорского райуправления полиции поступило сообщение о стрельбе возле магазина. На месте полицейские выяснили, что мужчина хотел приобрести в магазине алкогольный напиток, однако продавщица отказала покупателю, пояснив, что продажа спиртных напитков в ночное время запрещена,

– рассказали в полиции.

В полиции заявили, что затем незнакомец:

достал пистолет, угрожая и осуществив выстрел вверх, требовал продать спиртное;

шокированная женщина выполнила требование мужчины и продала злоумышленнику алкоголь;

Когда на месте работала следственно-оперативная группа, то в магазин вернулся вооруженный покупатель.

Полицейские изъяли у мужчины предмет похожий на пистолет, по предварительным данным стартовый,

– рассказали в ведомстве.

В полиции по факту дела начали досудебное расследование за угрозу убийством. Если вину мужчины по этой статье докажут, то ему грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 2 лет.

Коротко о последних стрельбах в Украине и мире

7 декабря мужчина в Москве устроил стрельбу в многофункциональном центре, потому что не хотел надевать маску. Погибли три человека. Пострадали еще 3 человека.

5 декабря посреди ночи в Кривом Роге две группы иностранцев устроили стрельбу, которая переросла в резню. Один человек скончался, а еще одного человека госпитализировали.

2 декабря в продовольственной лавке в городе Запорожье покупатель выстрелил в работника. Конфликт возник из-за нежелания первого надеть маску. Полиция установила нарушителя.

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