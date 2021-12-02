Полиция личность нарушителя установила. Дело возбудили по факту хулиганских действий.

Похожий случай за границей Из-за спора о маске: в США клиент супермаркета выстрелил в кассиршу

Стрельба в Запорожье из-за маски: подробности от полиции

Все произошло еще 29 ноября. В 19.35 в полицию Запорожья поступило сообщение, что в городскую больницу попал 47-летний мужчина с пулевым ранением. Привезли его туда из магазина, в котором пострадавший и работал.



В магазине пострадавшего обнаружили гильзу / Фото НПУ

Далее правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер наблюдения и установили ход событий в тот вечер:

В 18:30 в магазине на улице 40 лет Победы между его владельцем и посетителем возник конфликт из-за нежелания последнего надевать медицинскую маску. Но сначала это была лишь драка.

Минут через 15 после вроде бы исчерпанной ссоры покупатель вернулся в магазин, но уже с оружием в руках – и выстрелил предпринимателю в лицо.

Нападавший скрылся, но полицейские установили его личность – это оказался местный житель 1972 года рождения. Что интересно, разрешение на оружие (травматический пистолет) у него было.



Разрешение на травматический пистолет нападавший имел / Фото НПУ

Что в итоге? В настоящее время пистолет изъят, а нападающему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о хулиганстве. Наказывают за такое в Украине лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.