Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, озвучив, что в дальнейшем могут возникнуть риски и рассказал, какие именно.

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Предложение о перемирии станет тестом Трампа для Путина

По словам политолога, если, например, сейчас не будет договоренности о прекращении огня, а попытки еще несколько месяцев вести переговоры и найти компромисс провалятся, потому что Россия будет против, или же она после 30-дневной тишины возобновит обстрелы, тогда есть риск, что у Трампа исчезнет интерес к окончанию этой войны. Одновременно с этим президент США может потерять заинтересованность по ряду других договоренностей с Путиным.

Поэтому как раз ситуация по Украине, как заметил Фесенко, будет для Трампа тестом, чтобы проверить, готов ли Путин к определенным компромиссам с ним. В течение ближайшего месяца, по его словам, будет решаться вопрос не только о том будет или нет режим тишины в Украине, а также о дальнейших попытках Трампа договориться с российским диктатором.

Поэтому я так в шутку говорю, что сейчас у Путина дилемма: или Трамп, или Украина. Если он хочет продолжать войну против Украины, хочет достичь ее капитуляции, тогда он откажется от уступок в сторону Трампа и прервет интересную для него линию переговоров с американским президентом,

– озвучил Фесенко.

Если же глава Кремля заинтересован все-таки получить определенные договоренности с Трампом, тогда, как отметил политолог, Путин должен согласиться (возможно, не сразу и с определенными условиями) на идею прекращения огня. Выбор у российского диктатора пока ограничен. Играть в те игры, в которые он играл раньше, он может попробовать еще раз, но это будет выглядеть как затягивание времени. Это, как подытожил политолог, Трампу очевидно не понравится.

Напомним, что лидер США Дональд Трамп ранее высказался, что как в Украине, так и в России есть то, что может заинтересовать Соединенные Штаты, имея в виду редкоземельные металлы. Кроме того, Вашингтон и Москва обсуждают возможность реализовать совместные проекты в Арктике, в частности говорится о разведке природных ресурсов там и торговых маршрутах.