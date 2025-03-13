Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що надалі можуть виникнути ризики і розповів, які саме.

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Пропозиція про перемир'я стане тестом Трампа для Путіна

Зі слів політолога, якщо, наприклад, зараз не буде домовленості про припинення вогню, а спроби ще декілька місяців вести переговори й знайти компроміс проваляться, бо Росія буде проти, або ж вона після 30-денної тиші відновить обстріли, тоді є ризик, що у Трампа зникне інтерес до закінчення цієї війни. Одночасно з цим президент США може втратити зацікавленість щодо низки інших домовленостей з Путіним.

Тому як раз ситуація по Україні, як зауважив Фесенко, буде для Трампа тестом, щоб перевірити, чи готовий Путін до певних компромісів з ним. Протягом найближчого місяця, з його слів, буде вирішуватись питання не тільки про те буде чи ні режим тиші в Україні, а також про подальші спроби Трампа домовитися з російським диктатором.

Тому я так жартома кажу, що зараз у Путіна дилема: або Трамп, або Україна. Якщо він хоче продовжувати війну проти України, хоче досягти її капітуляції, тоді він відмовиться від поступок у бік Трампа і перерве цікаву для нього лінію переговорів з американським президентом,

– озвучив Фесенко.

Якщо ж очільник Кремля зацікавлений все-таки отримати певні домовленості з Трампом, тоді, як наголосив політолог, Путін має погодитись (можливо, не відразу і з певними умовами) на ідею припинення вогню. Вибір в російського диктатора наразі обмежений. Грати в ті ігри, в які він грав раніше, він може спробувати ще раз, але це буде виглядати як затягування часу. Це, як підсумував політолог, Трампу очевидно не сподобається.

Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп раніше висловився, що як в Україні, так і в Росії є те, що може зацікавити Сполучені Штати, маючи на увазі рідкоземельні метали. Крім того, Вашингтон та Москва обговорюють можливість реалізувати спільні проєкти в Арктиці, зокрема мовиться про розвідку природних ресурсів там і торгові маршрути.