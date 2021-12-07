Трагедія сталась у центрі "Рязанський". У російському МВС повідомили, що внаслідок стрілянини загинули 2 співробітники центру. Серед них був охоронець.

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Також троє людей постраждали. Зокрема, 10-річна дівчинка та інші двоє відвідувачів. Згодом дитина померла в лікарні, інформує Mash.

Стрілянина виникла через маску

Стрілок начебто відмовився надягати маску у центрі, тому й виник конфлікт, інформують у телеграм-каналі Shot. Чоловік нібито вистрілив у співробітника, який хотів вивести його.

Спускаючись з 3 поверху, зловмисник застрелив охоронця, а по дорозі поранив трьох відвідувачів.

Відео з місця подій:

Розповідь очевидців

Співробітниця центру розповіла, що почула шум та крики. Тоді побачила стрілка, він наставив на неї пістолет, але щось заклинило. Тоді чоловік вистрілив у підлогу.

Я чула "хлопки" дуже сильні, потім зайшов чоловіка на другому поверсі та сказав: "Дівчата біжіть!"

– сказала очевидиця.

Тоді почалась евакуація.

Стрілок виявився ексвійськовим

Чоловіка, що відкрив вогонь, затримали. Це 45-річний москвич Сергій Глазов. Він виявився колишнім військовим – підполковником. Стрілок служив у підрозділі Служби внутрішньої розвідки.

Глазов стріляв з пістолета Glock. Також на місці знайшли сумку із проводами, тому викликали саперів.



Стрілок Сергій Глазов / Фото Mash