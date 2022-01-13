Деталі стрілянини у Чернівцях
Загалом нападник здійснив 2 постріли. Про це виданню розповіли у поліції.
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Інцидент трапився на стоянці біля супермаркету. Постраждалого чоловіка відвезли до лікарні. Біля його автівки були помітні сліди крові.
Правоохоронці вже встановили особи нападника та постраждалого. Місце події оточили.
У Чернівцях трапилася стрілянина / Фото "Чернівецький промінь"
Нападник вистрілив двічі / Фото "Чернівецький промінь"
На місці події працювали правоохоронці / Фото "Чернівецький промінь"
Стрілянина в Україні: останні новини
- Уночі проти 8 січня у сільському кафе біля Кривого Рогу чоловік з посвідченням журналіста відкрив вогонь. Кулі поцілили у відвідувача закладу "Молодість". Постраждалого терміново доставили до лікарні. Лікарям довелося ампутувати йому частину пальця.
- У Києві на вулиці Красилівській п'яний чоловік влаштував стрілянину з пневматичної гвинтівки по вікнах гуртожитку. Зловмисником виявився 37-річний раніше судимий киянин. Свої дії він пояснити не зміг.
- У Дніпрі водій автомобіля KIA заїхав у двір та обстріляв багатоповерхівку. Коли стрілка знайшли правоохоронці, той почав їм погрожувати та чинити опір. На щастя, його таки вдалося затримати.
- У Кривому Розі двоє підлітків обстріляли машину автошколи. Після того вони втекли.
- У Запоріжжі невідомий напав на 27-річного чоловіка у під'їзді будинку на вулиці Волгоградській. Нападник здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї. Потерпілого з вогнепальними пораненнями відправили у лікарню.