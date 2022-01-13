Деталі стрілянини у Чернівцях

Загалом нападник здійснив 2 постріли. Про це виданню розповіли у поліції.

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Інцидент трапився на стоянці біля супермаркету. Постраждалого чоловіка відвезли до лікарні. Біля його автівки були помітні сліди крові.

Правоохоронці вже встановили особи нападника та постраждалого. Місце події оточили.



У Чернівцях трапилася стрілянина / Фото "Чернівецький промінь"



Нападник вистрілив двічі / Фото "Чернівецький промінь"



На місці події працювали правоохоронці / Фото "Чернівецький промінь"

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