По информации правоохранителей, прямо в подъезде неизвестный из автоматического оружия произвел несколько выстрелов в мужчину. В результате стрельбы 27-летний местный житель получил огнестрельные ранения.

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Полиция ищет злоумышленника

Пострадавшего доставили в местную больницу. В то же время полиция устанавливает личность и местонахождение нападающего.

Следователи открыли уголовное производство по статьям "покушение на уголовное правонарушение" и "преднамеренное убийство".

Криминал в Украине: последние новости

На Львовщине в ночь со 2 на 3 января в результате побоев и ножевых ранений погиб 66-летний мужчина. По информации полиции, убийство совершил сын погибшего.

В Киеве 1 января на территории Лесного массива группа неизвестных жестоко избила курьера. В результате инцидента парень попал в реанимацию.

Мужчина до смерти избил сожительницу 31 декабря в Житомирской области. Он сообщил об этом полиции и скрылся с места преступления.

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