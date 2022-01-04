Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили тело мертвой женщины. Эксперты установили, что причиной смерти 38-летней женщины стали острая кровопотеря и полученные в результате избиения травмы.
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Правоохранители установили, что сожитель женщины причастен к ее смерти. Мужчину уже задержали. Известно, что он скрылся с места преступления сразу после того, как позвонил в полицию.
Сейчас идет следствие. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет заключения.
На Николаевщине женщина убила "ухажера"
- На Николаевщине женщина случайно убила мужчину, который угрожал ей. Насилием "ухажер" пытался добиться взаимности.
- Женщина вырвала нож и ударила им горе-ухажера.
- От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии. Правоохранители узнали об убийстве 1 января.
- Женщину уже задержали. Уголовное производство открыли по статье 115 об умышленном убийстве.