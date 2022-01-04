Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили тело мертвой женщины. Эксперты установили, что причиной смерти 38-летней женщины стали острая кровопотеря и полученные в результате избиения травмы.

Заметьте В Запорожье избили полицейского: нападавшего задержали

Правоохранители установили, что сожитель женщины причастен к ее смерти. Мужчину уже задержали. Известно, что он скрылся с места преступления сразу после того, как позвонил в полицию.

Сейчас идет следствие. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет заключения.

На Николаевщине женщина убила "ухажера"