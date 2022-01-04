Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили тіло мертвої жінки. Експерти встановили, що причиною смерті 38-річної жінки стали гостра крововтрата та отримані у результаті побиття травми.

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Правоохоронці встановили, що співмешканець жінки причетний до її смерті. Чоловіка вже затримали. Відомо, що він втік з місця злочину відразу після того, як зателефонував до поліції.

Наразі триває слідство. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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