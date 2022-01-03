У поліцейському відділку дізнались про інцидент вже тоді, коли їхній працівник перебував у 9 міській клінічній лікарні Запоріжжя. Там йому вже надавали медичну допомогу.

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Побили під час служби

Як виявилось, неприємний інцидент трапився 2 грудня приблизно о 10:50 годині. Поліцейський перебував на виклику по вулиці Дорошенка, саме там і отримав травми від пересічного громадянина.

Порушника затримали. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Важливо! Згідно з результатами медичного обстеження, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

За вчинені дії зловмиснику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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