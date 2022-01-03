В полицейском участке узнали об инциденте уже тогда, когда их работник находился в 9 городской клинической больнице Запорожья. Там ему уже оказывали медицинскую помощь.

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Избили во время службы

Как оказалось, неприятный инцидент произошел 2 декабря примерно в 10:50. Полицейский находился на вызове по улице Дорошенко, именно там и получил травмы от рядового гражданина.

Нарушителя задержали. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Важно! Согласно результатам медицинского обследования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

За содеянное злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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