В полицейском участке узнали об инциденте уже тогда, когда их работник находился в 9 городской клинической больнице Запорожья. Там ему уже оказывали медицинскую помощь.
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Избили во время службы
Как оказалось, неприятный инцидент произошел 2 декабря примерно в 10:50. Полицейский находился на вызове по улице Дорошенко, именно там и получил травмы от рядового гражданина.
Нарушителя задержали. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.
За содеянное злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
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