Инцидент произошел еще 18 октября. Однако огласку получил только через 3 дня.
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17-летний парень бросался на правоохранителей
Жительница Турки Яна Тиндик рассказала, что 18 октября в центре города 17-летний парень избил ее несовершеннолетнего брата. Инцидент произошел примерно в 15:00.
Мы благодарим знакомых, классного руководителя, мамину подругу, что сразу сообщили нам. Ведь на видео вы видите его абсолютно неадекватное поведение. И кто знает, что было бы с моим братом, если бы нам вовремя об этом не сказали,
– сказала девушка.
К своему сообщению она добавила видео, на котором видно, как хулиган бросается на правоохранителей. Кроме этого, он кричал на них и ругался. Сестра несовершеннолетнего рассказала, что это случилось в местной больнице.
"У тебя есть 3 секунды, чтобы моя курточка была вымыта и вычищена", – кричал молодой человек полицейскому.
Кроме этого, на видео видно женщину, которая сначала ударила парня, а потом начала защищать его от полицейских, несмотря на то, что они вели себя достаточно корректно. Вероятно, это была бабушка нарушителя, с которой он сейчас живет. Ведь в комментарии "Львовским новостям" мама пострадавшего рассказала, что парень, который избил ее сына, с матерью не проживает, поскольку ее лишили родительских прав.
Смотрите видео, как несовершеннолетний нападал на правоохранителей:
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