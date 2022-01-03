Очевидці кажуть, що добре знають дніпрянина, а неадекватна поведінка є для нього нормою. Зловмисник відпускає повідець та наказує собаці нападати на людей та котів.

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Люди постійно скаржаться на чоловіка у поліцію, однак поведінка дніпрянина і далі залишається небезпечною.

Б'є собаку та змушує його кусати людей

Як зазначають свідки, неадекватний власник регулярно пиячить та виходить гуляти з собакою у поганому настрої.

Побачивши когось, хто не зможе чинити опір, чоловік відпускає повідець та нацьковує пса на людей.

Аналогічний інцидент стався вранці 3 січня. Пес напав на літнього чоловіка, але, на щастя, не покусав його.

Згодом зловмисник схопив собаку за повідець та відтягнув подалі від потерпілого.

Крім того, свідки події кажуть про те, що власник регулярно б'є свого вихованця, однак підійти до нього неможливо, оскільки собака стає на захист господаря.

Згідно з законом, власника собаки мають оштрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень за жорстоке поводження з тваринами. Нацьковування собаки на людей зазвичай кваліфікують як хуліганство, що карається обмеженням волі на термін до 5 років.

Дивіться відео нацьковування чоловіком собаки на пішохода у Дніпрі: