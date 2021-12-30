Місцеві жителі розповіли, що лисиця – доглянута. Вони навіть зазначили, що хижачка має вигляд домашньої.

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Люди зазначили, що тварина може бути на самовигулі або ж загубилася і її шукають. Вони розповіли, що лисиця – спокійна й навіть підходить до людей.

Як потрібно поводитись з лисицею

У комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Оболонського району повідомили, що раніше не чули про лисицю. Вони наголосили, що хоч тварина – неагресивна, проте слід бути уважними та обережними.



Лисиця наближається до собаки / Скриншот з відео

Лисиці у Солом'янському районі Києва

Наприкінці листопада двох хижих тварин помітили неподалік від парку "Орлятко" ввечері 21 листопада. Лисиці підходили до людей та хотіли гратися з собаками.

Зоологи наголосили, що дикі лисиці переносити сказ. Через це вони радять не наближатися до тварин.