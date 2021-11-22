Як повідомив журналістам 24 каналу очевидець, спочатку він побачив лише одну тварину та припустив, що вона звідкись втекла. Згодом до лисиці вийшла ще одна, то ж ця гіпотеза, скоріш за все, виявилася хибною.

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Тварини зовсім не виявляли страху та виявляли інтерес до домашніх собак.

Походження лисиць невідоме



Лисиць побачили у Солом'янському районі Києва / Фото Kyiv Live

Ймовірно диких лисиць побачили біля парку Орлятко та вулиці Героїв Севастополя.

Згодом тварин помітили на вулиці Західній неподалік від кладовища.

Місцеві мешканці кажуть, що жодного разу не бачили лисиць у цьому районі Києва.

Звідки взялися руді чотиролапі неподалік від НАУ, досі невідомо. Зоологи стверджують, що дикі лисиці можуть бути рознощиками сказу. Тому підходити до них впритул або дозволяти робити це домашнім тваринам може бути небезпечно.

Напади скажених лицись на киян вже відбувалися

У квітні 2021 року заражена сказом тварина покусала жительку Голосіївського району. Незабаром після інциденту спеціалісти знайшли труп тварини та з'ясували, що вона була хвора. Чи захворіла потерпіла, невідомо. Жінка отримувала лікування, однак специфічної терапії при цьому захворюванні у світі немає.