Как сообщил журналистам 24 канала очевидец, сначала он увидел только одно животное и предположил, что оно откуда-то сбежало. Впоследствии к лисе вышла еще одна, так что эта гипотеза, скорее всего, оказалась ошибочной.

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Животные совсем не проявляли страха и проявляли интерес к домашним собакам.

Происхождение лис неизвестно



Лис увидели в Соломенском районе Киева / Фото Kyiv Live

Вероятно, диких лис увидели возле парка Орлятко и улицы Героев Севастополя.

Впоследствии животных заметили на улице Западной неподалеку от кладбища.

Местные жители говорят, что ни разу не видели лис в этом районе Киева.

Откуда взялись рыжие четырехлапые неподалеку от НАУ, до сих пор неизвестно. Зоологи утверждают, что дикие лисы могут быть разносчиками бешенства. Поэтому подходить к ним вплотную или разрешать делать это домашним животным может быть опасно.

Нападения бешеных лиц на киевлян уже происходили

В апреле 2021 года зараженное бешенством животное покусало жительницу Голосеевского района. Вскоре после инцидента специалисты обнаружили труп животного и выяснили, что оно было больным. Заболела ли потерпевшая, неизвестно. Женщина получала лечение, однако специфической терапии при этом заболевании в мире не существует.