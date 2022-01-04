В местных телеграм-каналах пишут, что инцидент произошел вечером 1 января под общежитием Киевского национального торгово-экономического университета на территории лесного массива.

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Курьера затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен,

– отмечают СМИ.

В результате парню удалось убежать, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него:

переломанные ребра;

разрыв селезенки.

Киевские правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняют все обстоятельства инцидента.

Обратите внимание! Журналисты пытаются получить комментарий у Glovo по поводу этого инцидента.



В столице избили курьера Glovo / Фото из телеграм-канала "Киев Оперативный"

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