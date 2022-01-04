У місцевих телеграм-каналах пишуть, що інцидент трапився ввечері 1 січня під гуртожитком Київського національного торговельно-економічного університету на території Лісового масиву.
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Кур'єра затягли в якийсь місцевий шинок, де забрали всі речі та документи. Вимагали 30 тисяч гривень,
– зазначають ЗМІ.
У результаті хлопцеві вдалося втекти, нині він перебуває в реанімації у важкому стані в нього:
- переламані ребра;
- розрив селезінки.
Київські правоохоронці нараз розшукують зловмисників і з'ясовують усі обставини інциденту.
У столиці побили кур'єра Glovo / Фото з телеграм-каналу "Київ Оперативний"
Інші інциденти з кур'єрами: що відомо
- У Львові кур'єр Glovo побив чоловіка на території торгово-виробничого комплексу "Південний". Постраждалий зробив йому зауваження через неправильне паркування.
- У Дніпрі клієнт напав на кур'єра Glovo з ножем. Той у відповідь витягнув пістолет і почав стріляти. Зазначають, що обоє чоловіків поскаржилися один на одного в поліцію.
- У Києві на Святошині сталась бійка між перехожим та кур'єром Glovo. Працівник доставки був у шоломі та з рюкзаком, але це не завадило йому завдати прицільного удару.