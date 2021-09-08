Суд визнав кур'єра винним у побитті чоловіка. Його оштрафували.

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Кур'єр побив чоловіка через зауваження

У постанові суду мовиться, що інцидент трапився 14 серпня на території торгово-виробничого комплексу "Південний" на вулиці Щирецькій.

Кур'єр Glovo приїхав туди приблизно о 17:00.

У нього виник конфлікт з чоловіком, який зробив зауваження через неправильно припаркований скутер Yamaha.

Кур'єр тричі вдарив опонента кулаком у голову, а також в плече та передпліччя.

У постраждалого діагностували забійну гематому лівої скроні, синці в скроневій ділянці зліва та на лівому плечі, садна на обох передпліччях.

Травми, які отримав чоловік, відносяться до легкого тілесного ушкодження.

Суд визнав кур'єра винним

Кур'єр подав у суд письмову заяву, у якій визнав свою провину. Суддя Залізничного райсуду Львова Ірина Мруць, дослідивши матеріали справи, визнала обвинуваченого винним у нанесенні тілесних ушкоджень.

Чоловіка оштрафували на 850 гривень. За українським законодавством, на цю постанову ще можна подати апеляцію.

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