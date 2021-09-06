За інцидентом стежив охоронець готелю та ніяк не реагував. Про це розповіла ведуча Ольга Немцева, яка разом із чоловіком стала свідком події.

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"Я скам'яніла від побаченого"

Таксист підвіз до готелю "Президент" двох літніх жінок. Після того, як розрахувався з ними, почав агресивно поводитись. Він штовхнув, а потім вдарив одну з них. Як наслідок, у неї злетіли окуляри, які чоловік ще потім нищив ногами. Італійки злякались і втекли.

Ольга Немцева пише, що скам'яніла від побаченого. Ведуча перекрила дорогу кривдникові та погрожувала йому судом. Таксист сказав, що все зробив правильно. До того ж він додав, що Ольга Немцева псує йому день.

У шоковому стані заблокувала авто кривдника та пригрозила йому судом. Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день",

пише ведуча.

Тоді кривдник почав просити, щоб ситуацію не розголошували. Натомість жінка повела його до готелю на рецепцію вибачатися перед іноземками.

Були перелякані і зрозуміли не одразу

Італійки дуже злякалися, тому не одразу зрозуміли, чому до них прийшли. Вони розповіли, що чоловік також намотував зайві кола. Очевидно, хотів, щоб йому більше заплатили. Також одна з жінок показувала лікоть. Від удару вона має забій.

Ведуча звернулась також до МВС. Вона пише, що таксиста треба покарати, тому що він може трапитись будь-якій жінці. Ольга Немцева додає, що через таких "героїв" іноземці мають викривлений погляд на Україну. Виходить, що в нашій державі не можна навіть спокійно доїхати на таксі.

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Текст публікації ведучої Ольги Немцевої:

Таксист бив літню іноземку! А потім намагався домовитися зі мною, щоби я не розповідала про побачене!

Прошу максимального розголосу, бо агресор і надалі буде гамселити людей і буде непокараним!

Ми з чоловіком стали свідками, як таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Наполохані обидві швидко зникли у стінах готелю.

Я скам‘яніла від побаченого й від того, що охоронець готелю зробив вигляд, що нічого не відбувається

У шоковому стані заблокувала авто кривдника і пригрозила йому судом. Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день".

Потім почалися вмовляння, тиск на жалість …

Я повела його до жінок на ресепшн просити пробачення. Перелякані, вони не одразу збагнули, що ми від них хочемо.

Але цих вибачень ЗАМАЛО! Я не хочу, щоби такий «достойник» трапився моїй або Вашій мамі! Тому публікую цей пост. Паралельно звертаюся до МВС.

Я не хочу, аби у моєї країни був імідж бандитського краю, де не можна, навіть, безпечно до готелю доїхати