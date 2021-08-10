Авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Водитель маршрутки сбил курьера на велодорожке

Примерно в 18: 00 у главного железнодорожного вокзала водитель рейсового автобуса №184а сбил курьера Glovo. Очевидцы аварии отметили, что велосипедист двигался по велодорожке. Автобус снес две секции ограждения тротуара.

В патрульной полиции Львовщины рассказали, что за рулем был 39-летний водитель. Курьер, 24-летний львовянин, попал в больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб колена.

Интересно! Пригородный автобус №184а курсирует с улицы Щурата до Рудного. Его обслуживает перевозчик "Успех БМ". С этими автобусами уже случались казусы. Например, в конце мая подрались водители маршрута № 184а.

Маршрутка сбила курьера на велосипеде / Фото патрульной полиции

Пострадавший попал в больницу / Фото Патрульной полиции