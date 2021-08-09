Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы.

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Мужчина хотел перебежать дорогу

Смертельная авария произошла примерно в 23:00 на трассе Киев – Чоп, напротив стадиона "Арена Львов".

Правоохранители установили, что водитель автомобиля KIA Karnival, 42-летний житель Львовщины, сбил 57-летнего львовянина.

Мужчина в момент столкновения перебегал дорогу.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу.

Там него наехал автобус Vanhool сообщением Киев – Прага. За рулем находился 39-летний киевлянин.

В результате ДТП львовянин получил тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.



Мужчину сбила легковушка и переехал автобус / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять автомобилями на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи пытаются установить точные причины и обстоятельства аварии.

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