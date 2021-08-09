Перебігав дорогу і загинув: на трасі Київ – Чоп чоловіка збив KIA і переїхав автобус – фото

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі.
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Чоловік хотів перебігти дорогу
- Смертельна аварія трапилася приблизно о 23:00 на трасі Київ – Чоп, навпроти стадіону "Арена Львів".
- Правоохоронці встановили, що водій автівки KIA Karnival, 42-річний житель Львівщини, збив 57-річного львів'янина.
- Чоловік у момент зіткнення перебігав дорогу.
- Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу.
- Там на нього наїхав автобус Vanhool сполученням Київ – Прага. За його кермом перебував 39-річний киянин.
- Внаслідок ДТП львів'янин отримав важкі травми. Він загинув на місці аварії.
Чоловіка збив легковик і переїхав автобус / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати автівками терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити точні причини та обставини аварії.
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