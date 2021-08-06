Водій автівки не впорався з керуванням. Тепер йому загрожує обмеження волі.

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Ford вилетів у кювет

  • Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп неподалік села Тростянець Стрийського району.
  • 35-річний львів'янин, водій автомобіля Ford, не впорався з керуванням.
  • Він з'їхав у кювет та перекинувся.
  • Внаслідок ДТП травмувались троє пасажирів – львів'яни віком 22, 16 та 15 років.
  • Усі постраждалі потрапили до лікарні.

На трасі Київ – Чоп перекинувся Ford: чоловік та 2 дітей потрапили у лікарню – фото
На трасі Київ – Чоп Ford вилетів у кювет / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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На трасі Київ – Чоп перекинувся Ford: чоловік та 2 дітей потрапили у лікарню – фото
Внаслідок ДТП постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини