Водитель автомобиля не справился с управлением. Теперь ему грозит ограничение свободы.
К теме Разбился на Porsche: в жуткой ДТП погиб сын известного львовского бизнесмена
Ford вылетел в кювет
- Авария произошла на трассе Киев – Чоп возле села Тростянец Стрыйского района.
- 35-летний львовянин, водитель автомобиля Ford, не справился с управлением.
- Он съехал в кювет и перевернулся.
- В результате ДТП травмировались трое пассажиров – львовяне возрастом 22, 16 и 15 лет.
- Все пострадавшие были госпитализированы.
На трассе Киев – Чоп Ford вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Заметьте Возле Львова столкнулись полицейский автомобиль и легковушка: есть пострадавшие – фото и видео
В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины