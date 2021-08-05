Авария произошла между селами Ставчаны и Оброшино. Очевидцев ДТП просят предоставить видео с регистраторов.

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Полицейское авто столкнулось с легковушкой

В 12:38 на трассе Львов – Ужгород, недалеко от ресторана "Козачок", произошло ДТП.

Там столкнулись полицейское авто Renault Duster и Skoda Octavia.

По предварительной информации, в результате аварии травмировались три человека.

Все они попали в больницу.

На месте работают правоохранители и медики.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

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В аварии, вероятно, виноваты полицейские

Назар Дмитрович на своей фейсбук-странице рассказал, что виновными в аварии были правоохранители.

Пострадали жители нашей общины, сейчас они в больнице. Виновная сторона – полицейская машина,

– говорится в публикации.

Он просит водителей предоставить видео с регистраторов, чтобы установить обстоятельства столкновения. Видео нужно присылать по номеру +30973128535.

Смотрите фото с места аварии / Фото Назара Дмитровича и "Варта 1"