Водитель Porsche выехал на встречную полосу. Избежать столкновения с грузовиком он не смог.

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В жутком ДТП погиб сын львовского бизнесмена

На дороге из Львова в Брюховичи 4 августа водитель автомобиля Porsche 718 Cayman выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком Man TGM. В результате удара легковушку полностью разбило, а ее водитель погиб на месте. 32-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Правоохранители открыли уголовное производство.

Погибшим оказался 23-летний Павел Крок. Он был сыном известного львовского бизнесмена Ростислава Крока, который является совладельцем комплекса "Жемчужина Карпат" в Славске. Павел Крок родился в мае 1998 года. Он некоторое время учился и жил в Австрии. Похороны состоялись 5 августа в Брюховичах.

Заметьте! По данным аналитической системы YouControl, Ростислав Крок также является основателем компаний "Жемчужина-Люкс" и "Западэнергомонтажстрой". Кроме этого, его связывали с "Галицкими инвестициями" – компанией, которая принадлежала городскому голове Львова Андрею Садовому. Она уже прекратила свою деятельность.



Авто Крока разбилось вдребезги / Фото полиции Львовщины