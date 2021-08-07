Аварія, в якій був травмований водій електросамоката, трапилася 6 серпня, приблизно о 16:50 на вулиці Княгині Ольги.

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Внаслідок ДТП постраждав водій електросамоката

Правоохоронці з'ясували, що водійка автомобіля BMW Х4, 38-річна жителька Львова, наїхала на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя.

Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімаційне відділення.

Поліція розпочала кримінальне провадження

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом протягом 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Зверніть увагу! Нещодавно у Львові суд оштрафував хлопця, який викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок. Його затримала "Муніципальна варта" у травні 2021 року.



У Львові авто наїхало на водія електросамоката / Фото поліції Львівщини