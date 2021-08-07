Авария, в которой был травмирован водитель электросамоката, произошла 6 августа, примерно в 16:50 на улице Княгини Ольги.

Читайте также Транспорт есть, а правил нет: когда в Украине наконец урегулируют движение электросамокатов

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката

Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, наехала на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.

В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Полиция начала уголовное производство

По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Недавно во Львове суд оштрафовал парня, который выбросил электросамокат в фонтан на площади Рынок. Его задержала "Муниципальная стража" в мае 2021 года.



Во Львове автомобиль наехал на водителя электросамоката / Фото полиции Львовщины