Авария, в которой был травмирован водитель электросамоката, произошла 6 августа, примерно в 16:50 на улице Княгини Ольги.
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В результате ДТП пострадал водитель электросамоката
Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, наехала на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение.
Полиция начала уголовное производство
По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Во Львове автомобиль наехал на водителя электросамоката / Фото полиции Львовщины