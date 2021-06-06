Из-за этого транспорт мешает и пешеходам, и водителям. Сейчас это проблема только крупных городов, но электросамокаты становятся более популярным видом транспорта ежегодно. Что с этим делать – читайте дальше.

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Исходя из европейского опыта, есть несколько параметров, по которым электросамокат причисляют к велосипедам. Если они не соответствуют этим параметрам – должны ездить только по проезжей части.

Скорость, мощность, масса. Если эти устройства по этим параметрам примерно соответствуют велосипеду, то приравниваются к нему и обязаны двигаться велоинфраструктурой, если она есть. Если нет, то правым краем дороги", – пояснил глава организации U-Cycle Богдан Лепявко.

Когда ждать законодательного урегулирования

Руководитель по развитию шеринга Bolt в Украине Антон Милка заверил, что компания пытается приучить людей безопасно пользоваться этим видом транспорта, пока нет общих правил. Например, ограничивать возможность передвижения по городу на скорости 15 километров в час. Также стоит с помощью инструкций в приложении объяснять, как правильно их парковать.

Обычно такие новые сервисы сначала появляются, все знакомятся, радуются – уже после этого принимается соответствующее законодательство. То есть, сначала тренды, а потом уже на законодательном уровне,

– заметил Милка.

Он привел пример Эстонии, где самокаты работают уже 3 года, но регулирование приняли только в начале 2021 года. "То есть 2 года работали, нарабатывали правила. Уже сформировали соответствующее видение и приняли законодательство", – пояснил он.

В украинском парламенте также уже есть соответствующий законопроект, который касается пользователей электросамокатов. Депутаты даже приняли его в первом чтении, но это было почти год назад. С того момента продолжаются дискуссии по поправкам.

Популярность самокатов растет

Эксперты надеются, что за законопроект проголосуют до конца 2021 года, ведь популярность самокатов только растет. В 2020 году было несколько тысяч пользователей в месяц. В то же время в 2021 году уже фиксируются десятки тысяч поездок в день по всей Украине.

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"Пока у нас нет национального регулирования, пока в правилах дорожного движения не появились эти определения – город скован в своих действиях. Он не может признать то, что не признано на национальном уровне. Тем более, какое-то джентльменское соглашение об общих правилах. Город может договориться со всеми прокатами о скорости", – отметил Лепявко.

Большую проблему жителям города и просто прохожим создает также парковка электросамокатов – точнее ее отсутствие. В Европе с этим борются по-разному:

в Польше нельзя оставлять самокаты в проходе;

во Франции вообще их можно оставлять только на паркоместе для автомобилей или мотоциклов.

Впрочем, нам только предстоит этому всему научиться.